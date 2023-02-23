Маляр назвала 10 головних перемог ЗСУ за 2022 рік
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр звітувала про рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну: вона назвала 10 головних перемог ЗСУ за 2022 рік
Про це поінформувала пресслужба міністерства оборони в телеграмі.
Так, спершу Ганна Маляр відзначила успішну оборону Києва, Чернігова, Сум та Харкова на початку повномасштабного вторгнення, у лютому-квітні 2022 року. Зокрема вона нагадала про масовий спротив місцевих мешканців на тимчасово окупованих територіях.
Третім пунктом в переліку перемог від заступниці МО - вигнання російських загарбників із Київщини, Чернігівщини та Сумщини у березні-квітні 2022 року.
За словами Ганни Маляр, четверта перемога - знищення крейсера "Москва", п'ята - звільнення острова Зміїний.
"Наша шоста перемога - знищення системи логістики російських окупаційних військ на півдні та сході України у червні та серпні. Сьома перемога - вигнання російських окупантів з Харківської області у вересні-жовтні. Вигнання російських окупантів з Херсонської області у вересні-жовтні", - додала заступниця міністра оборони.
В останніх пунктах Ганна Маляр говорила про успішні дії української системи протиповітряної оборони у жовтні 2022 по лютий 2023- го та стримування російського наступу на сході України у грудні 2022 року по лютий 2023 року:
"Стримування триває і по сьогоднішній день. Країна пам’ятає про велику ціну, яку український народ сплачує за свободу. Ми дякуємо усім, хто нині тримає стрій і продовжує захищати нашу Батьківщину. Дякуємо усім хоробрий українцям, які тримають свій фронт", - наголосила вона.
- Нагадаємо, раніше очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав найбільшими перемогами України під час війни з РФ звільнення від окупантів Київщини, Харківщини та міста Херсон.
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