Про це заступниця міністра оборони поінформувала в телеграмі.

"Російські окупаційні адміністрації розгорнули ідеологічну кампанію з примушення батьків віддавати дітей на навчання до так званих кадетських корпусів", - написала вона.

Як повідомила Ганна Маляр, у 2023 році подібний заклад окупантів уже відкрився на Луганщині, у місті Старобільськ. Зокрема планується розгорнути подібні "кадетські корпуси" у Скадовському, Каланчакському, Новотроїцькому та Генічеському районах Херсонщини.

"Крім того, на тимчасово окупованій території України продовжується активна агітація у місцях позбавлення волі щодо вступу в’язнів до складу російських приватних військових компаній. Приймаються злочинці незалежно від їх кримінальних статей, віку, стану здоров’я і статі", - додала вона.