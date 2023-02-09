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Маляр: росіяни на тимчасово окупованих територіях забирають дітей до "кадетських корпусів"

9 лютого, 2023 четвер
14:34
Новини Заступниця міністра оборони Ганна Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр ствердила, що загарбники на тимчасово захоплених територіях відкрили "кадетські корпуси", куди змушують батьків віддавати своїх дітей

Про це заступниця міністра оборони поінформувала в телеграмі.

"Російські окупаційні адміністрації розгорнули ідеологічну кампанію з примушення батьків віддавати дітей на навчання до так званих кадетських корпусів", - написала вона.

Як повідомила Ганна Маляр, у 2023 році подібний заклад окупантів уже відкрився на Луганщині, у місті Старобільськ. Зокрема планується розгорнути подібні "кадетські корпуси"  у Скадовському, Каланчакському, Новотроїцькому та Генічеському районах Херсонщини.

"Крім того, на тимчасово окупованій території України продовжується активна агітація у місцях позбавлення волі щодо вступу в’язнів до складу російських приватних військових компаній. Приймаються злочинці незалежно від їх кримінальних статей, віку, стану здоров’я і статі", - додала вона.

  • На тимчасово окупованих територіях російський ворог вивозить українських старшокласників до РФ, аби ті складали шкільні іспити на території Росії.
  • Також російські окупанти збираються відправити українських дітей, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганщини, у Карелію.
  • Зокрема загарбники на тимчасово окупованих територіях вилучають українські книжки з фондів загальних та шкільних бібліотек: пізніше їх спалюють у котельнях.
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