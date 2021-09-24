Малюська пояснив, що олігархи мають зробити протягом шести місяців

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє ТСН.

"По суті, це є антимонопольним законом. Тому що він констатує, що у нас в країні є люди, які символізують злиття трьох напрямів: медіа, великого бізнесу і влади. І розподіл цих гілок, створення стимулів для того, щоб цей розподіл відбувся, — це і є цей закон. Він надає пільговий період — 6 місяців", — зазначив очільник Мін’юсту.

За цей час олігархи можуть добровільно позбутися критеріїв цього статусу, які передбачені законом, пояснив Малюська.

"Якщо вони стануть простим бізнесом протягом цих 6 місяців, до них не буде жодних претензій. Вони не будуть в реєстрі, на них не будуть поширюватися обмеження, передбачені законом. Вони будуть як класичні великі бізнесмени. Як це трапилося в Штатах, де зараз імена олігархів початку ХХ століття згадують з повагою — вони вписалися в пам'ять як меценати. У українських олігархів є шанс зробити так само протягом шести місяців", — підсумував Малюська.

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