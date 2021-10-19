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Головна Суспільство Малюська про закон щодо олігархів: Демократія – штука погана, але краще ніхто не придумав. З РНБО те саме

Малюська про закон щодо олігархів: Демократія – штука погана, але краще ніхто не придумав. З РНБО те саме

19 жовтня, 2021 вiвторок
10:35
Суспільство Денис Малюська

У Міністерстві юстиції вважають, що Радбез є відкритим у своїй роботі органом, і тому може вирішувати хто є в Україні олігархом

Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в інтерв'ю Українській правді.

Він відповів на питання, чому саме Рада національної безпеки та оборони має вирішувати хто є олігархом.

“А це демократія. Демократія – штука погана, але краще ніхто не придумав. З РНБО те саме”, - сказав Малюська.

Журналісти нагадали міністру, що РНБО має особливості роботи закритого державного органу, тож чому не можна було передбачити більш відкритий варіант визначення олігархів.

“Так куди відкритіше? Данілов постійно прес-конференції влаштовує, все розповідає, що прийняли, як прийняли”, - заперечив міністр.

  • Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
  • Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.
  • 24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.
  • Згодом, ексголова ВР Дмитро Разумков заявив, що профільний комітет направив до апарату Верховної Ради закон про олігархів не в тому вигляді, в якому його проголосували у стінах парламенту.
  • Руслан Стефанчук заявив, що доля підписання закону про олігархів вирішиться після розгляду депутатами проєктів постанов про скасування рішення про прийняття цього документа.
закон
РНБО
олігарх
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