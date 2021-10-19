Малюська про закон щодо олігархів: Демократія – штука погана, але краще ніхто не придумав. З РНБО те саме

Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в інтерв'ю Українській правді.

Він відповів на питання, чому саме Рада національної безпеки та оборони має вирішувати хто є олігархом.

“А це демократія. Демократія – штука погана, але краще ніхто не придумав. З РНБО те саме”, - сказав Малюська.

Журналісти нагадали міністру, що РНБО має особливості роботи закритого державного органу, тож чому не можна було передбачити більш відкритий варіант визначення олігархів.

“Так куди відкритіше? Данілов постійно прес-конференції влаштовує, все розповідає, що прийняли, як прийняли”, - заперечив міністр.