Малюська про закон щодо олігархів: Демократія – штука погана, але краще ніхто не придумав. З РНБО те саме
У Міністерстві юстиції вважають, що Радбез є відкритим у своїй роботі органом, і тому може вирішувати хто є в Україні олігархом
Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в інтерв'ю Українській правді.
Він відповів на питання, чому саме Рада національної безпеки та оборони має вирішувати хто є олігархом.
“А це демократія. Демократія – штука погана, але краще ніхто не придумав. З РНБО те саме”, - сказав Малюська.
Журналісти нагадали міністру, що РНБО має особливості роботи закритого державного органу, тож чому не можна було передбачити більш відкритий варіант визначення олігархів.
“Так куди відкритіше? Данілов постійно прес-конференції влаштовує, все розповідає, що прийняли, як прийняли”, - заперечив міністр.
- Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
- Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.
- 24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.
- Згодом, ексголова ВР Дмитро Разумков заявив, що профільний комітет направив до апарату Верховної Ради закон про олігархів не в тому вигляді, в якому його проголосували у стінах парламенту.
- Руслан Стефанчук заявив, що доля підписання закону про олігархів вирішиться після розгляду депутатами проєктів постанов про скасування рішення про прийняття цього документа.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.39Продаж 30.75
- Актуальне
- Важливе