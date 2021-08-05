Мамо, я це зробила! Українка бурхливо відреагувала на медаль Олімпіади-2020

Про це Лузан заявила Суспільному:Спорт.

За її словами, вона йшла до цієї нагороди багато років.

"Мені здається, що я сплю, що це сон. Я не можу в це повірити. Я стільки років йшла до цієї олімпійської медалі. Дякую всім, хто в мене вірив, підтримував. Дякую тим, хто мене тренував. Це просто неймовірно. Ми разом прийшли до цієї медалі", - сказала Лузан.

Вона запевнила, що на цьому зупинятися не збирається і ще побореться за нагороди у токіо на дистанції 500 м.

"Це моя перша Олімпіада. Впевнена, що попереду мене ще чекають золоті нагороди. У мене буде ще одна дистанція на 500 м - моя коронна. Я не збираюся зупинятися, буду боротися за перемогу в двійці", - пообіцяла Лузан.

Вона додала, що присвячує перемогу своїй матері.

"Не можу повірити в те, що я в трійці найсильніших спортсменів на Олімпійських іграх. Це моя мрія. Присвячую цю перемогу моїй мамі, яка мріяла, що я буду на Олімпіаді, що візьму медаль. Мама, я це зробила. Немає нічого неможливого. Віра в те, що ти робиш, і люди, які тебе підтримують, допоможуть зрушити гори", - сказала Лузан.

За 13 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 12 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.

Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Людмила Лузан у веслуванні на каное.

Нагадаємо, 5 серпня українка Людмила Лузан виграла бронзову медаль у веслуванні на каное на дистанції 200 м.

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