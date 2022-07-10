"Ман Сіті" відмовився продавати Зінченка, - ЗМІ
Англійський "Манчестер Сіті" не продаватиме українського універсала Олександра Зінченка
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас на подкасті "Чистий підкаст".
За інформацією Бурбаса, прихід Кукурельї не вплине на продаж Зінченка.
"В пресі постійно йдуть вкидання, але вони не зовсім відповідають дійсності. Дійсно, є інтерес від "Арсенала" та "Евертона", але "Сіті" хоче залишити його, вони не хочуть продавати Зінченка навіть попри ймовірну купівлю Марка Кукурельї", – сказав журналіст Ігор Бурбас.
У минулому сезоні 25-річний українець зіграв за "Манчестер Сіті" 25 матчів та віддав 5 результативних передач.
Зінченко вчетверте у кар'єрі став з командою Хосепа Гвардіоли чемпіоном Англії.
Його контракт з "Ман Сіті" розрахований до літа 2024 року.
- 15 травня стало відомо, що англійський "Манчестер Сіті" збирається купити іспанського лівого захисника Марка Кукурелью.
- 12 червня "Барселона" розглядала кандидатуру українця Олександра Зінченка на позицію лівого захисника.
- 28 червня повідомлялось, що Зінченко може перейти з "Манчестер Сіті" до "Челсі".
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