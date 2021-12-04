"Манчестер Сіті" переміг "Вотфорд" та захопив лідерство у чемпіонаті Англії
У 15-му турі чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" переміг "Вотфорд" та вийшов на перше місце в турнірній таблиці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Український футболісті "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко весь матч просидів у запасі. За його відсутності команда Хосепа Гвардіоли не мала відчутних проблем із суперником та вже на 63-й хвилині довела рахунок до розгромного - забили Рахім Стерлінг та Бернарду Сілва, який оформив дубль.
"Вотфорд" відповів на це лише голом Кучо на 74-й хвилині.
"Манчестер Сіті" переміг "Вотфорд" 3:1, набрав 35 очок та вийшов на перше місце. "Ліверпуль" має 34 пункта та йде другим. "Челсі" з 33 балами скотився на третю позицію.
Чемпіонат Англії
15-й тур
4 грудня
"Вотфорд" - "Манчестер Сіті" 1:3
Голи: Кучо, 74 - Стерлінг, 4, Сілва, 31, 63
- Нагадаємо, 4 грудня "Вест Гем", за який виступає українець Андрій Ярмоленко, несподівано переміг "Челсі".
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