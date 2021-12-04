"Манчестер Сіті" переміг "Вотфорд" та захопив лідерство у чемпіонаті Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Український футболісті "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко весь матч просидів у запасі. За його відсутності команда Хосепа Гвардіоли не мала відчутних проблем із суперником та вже на 63-й хвилині довела рахунок до розгромного - забили Рахім Стерлінг та Бернарду Сілва, який оформив дубль.

"Вотфорд" відповів на це лише голом Кучо на 74-й хвилині.

"Манчестер Сіті" переміг "Вотфорд" 3:1, набрав 35 очок та вийшов на перше місце. "Ліверпуль" має 34 пункта та йде другим. "Челсі" з 33 балами скотився на третю позицію.

Чемпіонат Англії

15-й тур

4 грудня

"Вотфорд" - "Манчестер Сіті" 1:3

Голи: Кучо, 74 - Стерлінг, 4, Сілва, 31, 63