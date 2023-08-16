"Манчестер Сіті" - "Севілья": де та коли дивитись Суперкубок УЄФА
У середу, 16 серпня, англійський "Манчестер Сіті" зіграє проти іспанської "Севільї" у фіналі Суперкубка УЄФА
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Традиційно у матчі за Суперкубок УЄФА змагатимуться переможці минулого сезону Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Цьогоріч - "Ман Сіті" та "Севілья".
Букмекери вважають, що фаворитом є "Манчестер Сіті". На виграш англійців дають коефіцієнт 1,44. В "Севілью" не вірять взагалі - 8,55. Нічия в основний час - 5,10.
"Ман Сіті" ніколи не грав у Суперкубку УЄФА, тоді як для "Севільї" це вже 7-й матч в історії.
Іспанці 5 разів програвали матч за Суперкубок УЄФА і здобули лише 1 перемогу, у 2006 році.
Суперкубок УЄФА
16 серпня
"Манчестер Сіті" (Англія) - "Севілья" (Іспанія)
Пірей, стадіон "Георгіос Караїскакіс"
Початок - 22:00
Трансляція - Megogo
- Ввечері суботи, 10 червня, міланський "Інтер" поступився англійському "Манчестер Сіті" у фіналі Ліги чемпіонів.
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