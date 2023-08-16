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"Манчестер Сіті" - "Севілья": де та коли дивитись Суперкубок УЄФА

16 серпня, 2023 середа
06:00
Спорт Ерлінг Холанд, Манчестер Сіті, АПЛ

У середу, 16 серпня, англійський "Манчестер Сіті" зіграє проти іспанської "Севільї" у фіналі Суперкубка УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Традиційно у матчі за Суперкубок УЄФА змагатимуться переможці минулого сезону Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Цьогоріч - "Ман Сіті" та "Севілья".

Букмекери вважають, що фаворитом є "Манчестер Сіті". На виграш англійців дають коефіцієнт 1,44. В "Севілью" не вірять взагалі - 8,55. Нічия в основний час - 5,10.

"Ман Сіті" ніколи не грав у Суперкубку УЄФА, тоді як для "Севільї" це вже 7-й матч в історії.

Іспанці 5 разів програвали матч за Суперкубок УЄФА і здобули лише 1 перемогу, у 2006 році.

Суперкубок УЄФА

16 серпня

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Севілья" (Іспанія)

Пірей, стадіон "Георгіос Караїскакіс"

Початок - 22:00

Трансляція - Megogo

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