"Манчестер Юнайтед" на останніх секундах вирвав перемогу у "Вест Гема"
У 23-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" здолав "Вест Гем"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На "Олд Траффорд" перемогу МЮ у компенсований арбітром час приніс гол Маркуса Рашфорда.
Український вінгер лондонців Андрій Ярмоленко всю гру просидів у запасі.
"Манчестер Юнайтед" переміг "Вест Гем" 1:0, набрав 38 очок та піднявся на четверте місце. Лондонський клуб з 37 пунктами опустився на п'яту позицію.
Чемпіонат Англії
23-й тур
22 січня
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Гем" 1:0
Гол: Рашфорд, 90+3
- Нагадаємо, 22 січня "Евертон" на своєму полі програв "Астон Віллі" у першій грі під керівництвом Данкана Фергюсона.
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