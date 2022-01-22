"Манчестер Юнайтед" на останніх секундах вирвав перемогу у "Вест Гема"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На "Олд Траффорд" перемогу МЮ у компенсований арбітром час приніс гол Маркуса Рашфорда.

Український вінгер лондонців Андрій Ярмоленко всю гру просидів у запасі.

"Манчестер Юнайтед" переміг "Вест Гем" 1:0, набрав 38 очок та піднявся на четверте місце. Лондонський клуб з 37 пунктами опустився на п'яту позицію.

Чемпіонат Англії

23-й тур

22 січня

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Гем" 1:0

Гол: Рашфорд, 90+3