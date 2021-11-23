"Манчестер Юнайтед" впевнено переміг "Вільярреал" і вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою МЮ з рахунком 2:0. "Вільярреал" пропустив голи після ударів Кріштіану Роналду та Джейдона Санчо. Асистом відзначився Бруно Фернандеш.



Переможний результат забезпечив "Манчестер Юнайтед" місце у плей-офф раунді Ліги чемпіонів. Англійська команда з 10 очками очолює таблицю групи F. "Вільярреал" з 7 балами йде другим.



В "Аталанти" 5 очок, а в "Янг Бойза" - 3. Команди свій матч розпочнуть о 22:00.



У заключному турі "Ман Юнайтед" зіграє саме проти швейцарів. Поєдинок відбудеться 8 грудня.



Ліга чемпіонів



5-й тур



23 листопада



"Вільярреал" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) 0:2



Голи: Роналду, 78, Санчо, 90

23 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло мюнхенській "Баварії".