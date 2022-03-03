Мангуш, Майорськ та Красногорівка: на Донеччині тривають обстріли
На Донеччині, крім Волновахи і Маріуполя, під ворожим обстрілом перебувають Мангуш, Майорськ та Красногорівка
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook.
"Росіяни намагаються довести Донеччину до гуманітарної катастрофи. Окрім Волновахи та Маріуполя, під ударом також Мангушська громада. Вчора Мангуш було серйозно обстріляно, є постраждалі. Точну кількість жертв встановити поки що неможливо, оскільки у селищі немає зв’язку. Три дні вже немає електрики, немає води… Також сьогодні під ударом Майорськ – там росіяни вбили жінку. В Очеретинській громаді був обстріл Красногорівки", - написав він.
За його словами, в таких умовах росіяни продовжують поширювати брехню про "зелені коридори". Жодних "зелених коридорів" насправді немає - це пастка, загарбники хочуть використати мирних мешканців Донеччини як живий щит від Збройних сил України.
"За жодних обставин не вірте повідомленням про евакуацію, якщо вони надходять не з офіційних джерел! Росіяни - це безпринципна наволоч, готова на будь-які підступи!", - зазначив Кириленко.
Він зауважив, що попри все відновлено електропостачання у населених пунктах Желанне, Орлівка, Ласточкино, Верхньоторецьке. Сьогодні, 3 березня, організували підвезення питної води у селище Водяне, вчора також розвезли воду в Орлівку, Ласточкине і Семенівку.
"Сьогодні мають надійти ліки від Товариства Червоного Хреста до Верхньоторецького та Олександрополя. Робимо все можливе, щоб уникнути гуманітарної катастрофи. Слава ЗСУ і смерть російським окупантам!", - написав керівник ОВА.
- Нагадаємо, 2 березня з міста Волноваха Донецької області рятувальники евакуювали близько 400 людей, яких четверту добу обстрілюють російські окупанти.
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