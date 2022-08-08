Мапа небезпечних територій, сповіщення про підозрілі об'єкти, довідник: запрацював застосунок мінної безпеки MineFree

Про це повідомили в telegram-каналі ДСНС України.

Застосунок розроблений у максимально зручній формі для використання громадянами різних вікових категорій. Дизайн та інтерфейс застосунку впровадили агенції Grape та Axicube, а концепцією та розробкою займалися компанії Eleken та Quantumobile. Розробники застосунку планують постійно удосконалювати його можливості.

Завдяки застосунку кожен, хто встановить його, матиме можливість переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС.

Окрім цього, користувачі будуть отримувати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкта, а також матимуть змогу повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Також у застосунку є можливість ознайомитися з довідником ДСНС, у якому містяться фото й опис вибухонебезпечних предметів.

Для зареєстрованих користувачів у застосунку розроблена спеціальна електронна форма з фото, описом, адресою і геолокацією. Ця інформація відразу надходить до рятувальників, що забезпечує оперативне реагування ДСНС і подальше знешкодження таких предметів.

Застосунок можна завантажити з App Store та Google Play.

З 2 серпня застосунок "Повітряна тривога" почав сповіщати також про хімічну та радіаційну небезпеку.

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