Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме українців і про хімічну та радіаційну небезпеки

Про це повідомляє Мінцифри.

Наразі застосунок завантажили 11 мільйонів разів.

Завдяки йому користувачі отримують сповіщення про початок та завершення 5 типів тривог:

повітряна тривога;

артилерійський обстріл;

вуличні бої;

хімічна загроза;

радіаційна небезпека.

"Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози. Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Оновлення вже доступне для користувачів: iOS, Android, Huawei.

Нагадаємо, 6 липня, під час нічної повітряної тривоги у застосунку "єТривога" одеситів помилково попередили про загрозу артилерійського обстрілу

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