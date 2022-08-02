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Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме українців і про хімічну та радіаційну небезпеки

2 серпня, 2022 вiвторок
13:32
Суспільство

Відтепер застосунок "Повітряна тривога" сповіщатиме також про хімічну та радіаційну небезпеку

Про це повідомляє Мінцифри.

Наразі застосунок завантажили 11 мільйонів разів.

Завдяки йому користувачі отримують сповіщення про початок та завершення 5 типів тривог:

  • повітряна тривога;
  • артилерійський обстріл;
  • вуличні бої;
  • хімічна загроза;
  • радіаційна небезпека.

"Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози.  Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Оновлення вже доступне для користувачів: iOSAndroidHuawei.

  • Нагадаємо, 6 липня, під час нічної повітряної тривоги у застосунку "єТривога" одеситів помилково попередили про загрозу артилерійського обстрілу

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