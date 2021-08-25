Марченко допустив продовження програми МВФ для України на півроку
Міністр фінансів допустив продовження поточної 18-місячної програми stand-by з Міжнародним валютним фондом (МВФ) ще на півроку
Про це пише Інтерфакс-Україна.
"Це обговорюється, проте остаточного рішення ще немає. Тобто продовження програми stand-by на півроку можливе. Але казати про таке продовження поки що зарано", - цитує агентство слова Марченка.
Він додав, що рішення потрібно погодити із партнерами.
Марченко додав, що Україна чекає на місію фонду у вересні. Міністр зазначив, що приїзд місії восени був ініціативою виконавчої директорки МВФ Кристаліни Георгієви.
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