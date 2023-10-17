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Мариновані огірки з французькою гірчицею. Рецепт приготування

17 жовтня, 2023 вiвторок
13:00
рецепти Консервовані огірки

Мариновані огірочки – це одна з найпопулярніших страв, яку готують на зиму. Ці овочі будуть довго зберігатись. Вони вже в самому процесі приготування перетворяться на хрусткі та ароматні смаколики

Інгредієнти для приготування маринованих огірків з гірчицею:

  • огірки – 2,5 кг
  • вода – 1,2 л
  • оцет (9%) - 300 мл
  • цукор – одна склянка
  • сіль – три столові ложки
  • французька гірчиця – шість столових ложок
  • десять горошин перцю (запашного)
  • насіння гірчиці – 2,5 чайні ложки
  • чорний перець горошком – 25 штук
  • п’ять зубків часнику
  • половина кореню хрону 
  • п’ять парасольок кропу
рецепт Маринованих огірків

Покроковий рецепт приготування маринованих огірків з гірчицею:

  • миємо огірки 
  • розрізаємо на чотири частини
  • кладемо на дно простерилізованих банок запашний та чорний перець,насіння гірчиці, зонтики кропу
  • чистимо часник і хрін 
  • додаємо у ємність нарізані огірки
  • в окремому посуді змішуємо воду, оцет, цукор, сіль та французьку гірчицю у холодному вигляді заливаємо маринад у банки з овочами
  • стерилізуємо 10 хвилин вже в банки із заготовками при слабкому кипінні води простерилізовані банки закатуємо кришками 
  • перевертаємо догори дном
  • накриваємо банки одеялом
  • коли банки повністю охолонуть - перевертаємо їх
  • прибираємо з кухні на зберігання.

Смачного!


 
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