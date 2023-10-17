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Мариновані огірки з французькою гірчицею. Рецепт приготування
Мариновані огірочки – це одна з найпопулярніших страв, яку готують на зиму. Ці овочі будуть довго зберігатись. Вони вже в самому процесі приготування перетворяться на хрусткі та ароматні смаколики
Інгредієнти для приготування маринованих огірків з гірчицею:
- огірки – 2,5 кг
- вода – 1,2 л
- оцет (9%) - 300 мл
- цукор – одна склянка
- сіль – три столові ложки
- французька гірчиця – шість столових ложок
- десять горошин перцю (запашного)
- насіння гірчиці – 2,5 чайні ложки
- чорний перець горошком – 25 штук
- п’ять зубків часнику
- половина кореню хрону
- п’ять парасольок кропу
Покроковий рецепт приготування маринованих огірків з гірчицею:
- миємо огірки
- розрізаємо на чотири частини
- кладемо на дно простерилізованих банок запашний та чорний перець,насіння гірчиці, зонтики кропу
- чистимо часник і хрін
- додаємо у ємність нарізані огірки
- в окремому посуді змішуємо воду, оцет, цукор, сіль та французьку гірчицю у холодному вигляді заливаємо маринад у банки з овочами
- стерилізуємо 10 хвилин вже в банки із заготовками при слабкому кипінні води простерилізовані банки закатуємо кришками
- перевертаємо догори дном
- накриваємо банки одеялом
- коли банки повністю охолонуть - перевертаємо їх
- прибираємо з кухні на зберігання.
Смачного!
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