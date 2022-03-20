Маріуполь обстріляли кораблі військово-морського флоту РФ, - Азов
20 березня, станом на 12:00 Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту Росії
Про це повідомляє полк АЗОВ - Маріуполь.
"Щойно місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту росії. Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 20 березня в Україні відкривають гуманітарні коридори для евакуації населення та доправлення гуманітарної допомоги. Серед них з Маріуполя до Запоріжжя.
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