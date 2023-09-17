"Маріуполь. Сто ночей", "Наші чоловіки і жінки": Міжнародний кінофестиваль "Бруківка" оголосив переможців
Відбулася церемонія нагородження VI міжнародного кінофестивалю "Бруківка", який тривав з 8 по 16 вересня в чотирьох країнах: Україні, Німеччині, Польщі та Таїланді
Про це інформує режисер, засновник, організатор та генеральний директор кінофестивалю Андрій Заєць.
Гран-прі отримав фільм режисерки Софії Мельник "Маріуполь. Сто ночей", який нагороджений статуеткою та 15 тис. грн.
Фото: International Independent Film Festival "Brukivka"
Найкращим фільмом Міжнародної конкурсної програми стала стрічка режисера Ахмеда Алесіра "Наші чоловіки і жінки", а Національної конкурсної програми – "ГКЧП" режисера Аркадія Непиталюка. Також фільм отримав "Спеціальну згадку журі" - за іронічну, і водночас інтимну, історію початку Незалежності України.
Фото: International Independent Film Festival "Brukivka"
У Національній конкурсній програмі №1 перемогу здобув "Маріуполь. Сто ночей" (Софія Мельник), а у Національній конкурсній програмі №2 – "Літургія протитанкових перешкод" (Дмитро Сухолиткий-Собчук).
Журі Міжнародної конкурсної програми відзначило спеціальними призами фільми:
- "Торговці льодом" (Жоау Гонcалеc, Португалія/Британія/Франція) - за високий рівень анімаційної майстерності та глибокий центральний образ,
- "Джордан’96" (Катерина Лесик) - за правдиве зображення минулої епохи та щире вшанування пам’яті тих, хто не дожив до неї,
- "Літургія протитанкових перешкод" (Дмитро Сухолиткий-Собчук) - за здатність бачити красу в дрібницях у найскладніші часи, за віру та надію,
- "Згасаюче світло" (Іван Орленко) - за поетичне висвітлення безчасного характеру трагедій, яким піддається людство, і життєрадісне показання того, як жах існування поступається перед його красою,
- "Це побачення" (Надія Парфан) - за лаконічне показання українського "carpe diem".
Фільми "Джордан’96" (Катерина Лесик) - за відверте показання важливого етапу в історії незалежної України, "Капітан Бровари" (Едуард Нечмоглод) - за художнє розкриття супергероїзму в сучасній Україні - отримали спеціальні згадки від журі Національної конкурсної програми.
Спеціальними відзнаками від організаторів кінофестивалю були нагороджені фільми "Свята вода" (Андрій Куціла, Україна/Польща) - за згадку про часи "до війни", "Літо 94-го" (Олівер Шварц і Басті Шварц, Німеччина) - за віру в дитячі мрії та їхню реалізацію, "Варґан" (Тарас Лащак та Олександр Яцько) - за нагадування про те, що мрія та справжнє захоплення улюбленою справою - це важливо, "Шампур" (Олексій Боряк) - за іронічність та сміливість.
Також спеціальну згадку Міжнародної конкурсної програми заслужила анімаційна стрічка "Торговці льодом" (Жоау Гонcалеc, Португалія/Велика Британія/Франція) - за витримання європейської традиції анімації та вміле показання сили родинних зв’язків – навіть на межі пропасти й серед криги.
Під час кінофестивалю зібрали близько 38 тисяч гривень для ЗСУ.
Що відомо про Міжнародний кінофест "Бруківка"
Незалежний кінофестиваль заснував у 2017 році режисер Андрій Заєць у місті Кам’янець-Подільський. Фестиваль включає покази конкурсних фільмів, зустрічі з відомими режисерами, розмаїття воркшопів, музичні виступи та вечірки.
У 2022 році Кам’янець-Подільський "Бруківка" став першим кінофестивалем України, який почав свою діяльність на початку війни й проводив благодійні марафони сучасного українського кіно для збору коштів в підтримку Збройних Сил України.
Також Міжнародний кінофестиваль "Бруківка" проходить у Варшаві та Німеччині.
Крім того, під час шостого міжнародного кінофесту "Бруківка" у Кам’янці-Подільському відбулися перші покази двох фільмів: "Фосфор" та "Щедрик на Поділлі".
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