Маріупольських правоохоронців, які перейшли на бік окупантів, судитимуть за держзраду
Після окупації почали працювати на російських окупантів. П’ятьох правоохоронців із Маріуполя судитимуть за держзраду
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
"Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно п’яти правоохоронців з Маріуполя, які добровільно обійняли посади у незаконно створених окупантами органах", - йдеться в повідомленні.
Слідчі встановили, що у червні троє правоохоронців проігнорували наказ керівництва покинути тимчасово окуповану РФ територію. Далі зловмисники погодилися обійняти посади у так званій міліції "ДНР".
Ще два правоохоронці після захоплення Маріуполя також почали співпрацювати з рашистами.
"Надалі всі вони склали присягу на вірність РФ та давали коментарі пропагандистським ЗМІ росіян, виправдовуючи дії загарбників", - роз'яснюють в ДБР.
П’ять правоохоронців обвинувачуються у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
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