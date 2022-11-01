Маріупольських правоохоронців, які перейшли на бік окупантів, судитимуть за держзраду

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно п’яти правоохоронців з Маріуполя, які добровільно обійняли посади у незаконно створених окупантами органах", - йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що у червні троє правоохоронців проігнорували наказ керівництва покинути тимчасово окуповану РФ територію. Далі зловмисники погодилися обійняти посади у так званій міліції "ДНР".

Ще два правоохоронці після захоплення Маріуполя також почали співпрацювати з рашистами.

"Надалі всі вони склали присягу на вірність РФ та давали коментарі пропагандистським ЗМІ росіян, виправдовуючи дії загарбників", - роз'яснюють в ДБР.

П’ять правоохоронців обвинувачуються у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

13 жовтня охоронця бойовика штурмового батальйону "ДНР" "Сомалі" з позивним Гіві засудили до 13 років ув'язнення за держзраду й участь у терористичній організації.

В Україні судитимуть росіянина, який охороняв оточення ексватажка "ЛНР", брав участь у повномасштабній війні та потрапив у полон до ЗСУ.

Донеччанина, який брав участь у боях проти Збройних Сил України оператором танку у Маріуполі, судитимуть за держзраду.

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