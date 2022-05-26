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Головна війна з Росією Маркарова закликала світовий бізнес допомагати Україні через платформу U24 і не працювати в РФ

Маркарова закликала світовий бізнес допомагати Україні через платформу U24 і не працювати в РФ

26 травня, 2022 четвер
07:52
війна з Росією Оксана Маркарова

Посол України у США Оксана Маркарова закликала світовий бізнес продовжувати допомагати Україні через платформу UNITED24 і припиняти роботу й інвестиції в РФ

Про це вона написала у фейсбуці.

Оксана Маркарова виступила на зібранні Washington DC - Baltimore Chapter Young Presidents' Organization разом із членами організації та компаніями, які допомагають Україні.

"Нова реальність, яка настала 91 день тому, має глобальні наслідки - її відчуватиме надалі все людство.  Закликала бізнеси продовжувати допомогу через U24, а також адвокатувати припинення всієї ділової активності і інвестицій в Росії. Чим швидше Україна переможе, тим скоріше весь демократичний світ переможе. І тому ми всі разом маємо працювати над надо денним цієї перемоги", - наголосила посол.

  • 5 травня в Україні запрацювало єдине вікно для збору благодійних пожертв на підтримку країни UNITED24. Ініціатива об'єднує людей з усього світу для допомоги Україні - від урядів країн та міжнародних фондів, промислових гігантів до фешн-брендів, зірок кіно та музики, громадських і політичних діячів.
  • З 18 травня в застосунку "Дія" стало можливо надсилати кошти на потреби ЗСУ через платформу UNITED24. Щоб надсилати кошти через "Дію", необхідно оновити застосунок, на головному екрані обрати "Допомогти армії", ввести суму та сплатити карткою через Apple Pay або Google Pay.
  • 18 травня Андрій Шевченко став першим амбасадором платформи UNITED24.

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Оксана Маркарова
допомога Україні
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