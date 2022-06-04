Марш рівності у Вільнюсі пройшов із традиційною символікою та прапорами України
У столиці Литви відбувся Марш рівності. Учасники принесли на акцію, окрім традиційної символіки ЛГБТ, українські прапори
Про це пише LRT.
За даними поліції, в марші взяли участь близько 4,5 тисяч людей. Організатор Лаурас Лучюнас каже, що ці цифри замалі. Під час заходу були зроблені фотографії з дрона і, за словами організатора, можна припустити, що у заході взяли участь близько 20 тисяч людей. Під час події чергувала поліція, щоб уникнути можливих провокацій та заворушень.
Окрім традиційної веселкової символіки та плакатів, на фото з акції можна побачити декілька прапорів України та прапор Євросоюзу.
На заході були присутні місцеві політики та публічні особи. Серед них був і Андріус Тапінас, який допоміг зібрати 5 млн євро на "байрактар" для України.
- Литовський ведучий зібрав €5 млн на "байрактар" для України.
- Турецька сторона безкоштовно передасть Литві Bayraktar для України, на який збирали гроші всією країною.
- Українці, які через російське вторгнення виїхали до Литви, повертаються додому. Щотижня з литовського Каунаса в Україну відправляються три заповнені автобуси.
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