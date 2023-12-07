Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Мар’яна Безугла як священна корова Зе-влади
OPINION

Мар’яна Безугла як священна корова Зе-влади

Ігор Гулик
7 грудня, 2023 четвер
20:07
Погляд Ігор Гулик

Від сьогодні маємо знати: ті, хто бодай спробує замахнутися на "постать" заступниці голови парламентського комітету з питань безпеки та оборони та за сумісництвом – активної та безкомпромісної борчині з критиками Зеленського у соцмережах, будуть покарані

Якщо вже об Мар’яну Безуглу обламав зуби виконувач обов’язків представника президента у парламенті Федір Веніславський, то куди ж тягатися з нею посполитим?

Пан Федір мав необережність потрактувати скрижальні дописи Безуглої у фейсбук, мільйонно висміяні та зневажені спільнотою, як такі, що можуть загрожувати національній безпеці. І позбувся посади.

Хоча зубоскалити з військового командування у час війни, до того ж влаштовувати карикатурні кастинги на посаду головнокомандувача ЗСУ, — це вам не сперечатися з перекупкою на Бесарабському ринку. До того ж — йдеться про особу, компетенції якої у сфері військових операцій та тонкощів тактики викликають, м’яко кажучи, сумніви. І ці сумніви вже давно підтверджені учасниками процесу, які мали нагоду спілкуватися з неугавною депутаткою під час її дивних візитів на передову. До прикладу, у Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначали, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".

Зате Мар’яна Безугла вочевидь має інші компетенції або ж специфічну місію, сформовану не деінде, лише в кулуарах та кабінетах Офісу президента. Я не знаю, чи відчувають на Банковій брак професійних речників, чи, може, то такий стиль спілкування влади з "героїчним народом", але пані Безуглій доручено озвучувати тези, які навіть Зеленському з його екзальтованим та неперебірливим стилем промовляти не з руки…

Потрібність Безуглої підтверджує не лише відставка довіреної особи Зеленського у парламенті. Після згадок у New York Times, наша Мар’яна стала недоторканою особою й у рідному комітеті. Ініціатива про її відсторонення з посади керівника підкомітету демократичного цивільного нагляду та контролю "навіть не обговорюється", - прокоментувала ситуацію Іванна Климпуш-Цинцадзе. Тепер, мабуть, слід чекати репресій і проти Слуги Ігоря Кривошеєва, який наважився зареєструвати таку постанову в Апараті Верховної Ради, і проти Євгенії Кравчук, Богдана Яременка, Тетяни Циби, Максима Бужанського, Галини Янченко, які спробували урезонити Мар’яну ще на початку її епістолярної епопеї. Поживемо-побачимо…

Читайте також: Безугла шукає наступника Залужному. Колонка Віталія Портникова

З усього цього, перепрошую, шапіто, маю кілька невтішних висновків.

Перший. Україна упевнено крокує шляхом авторитаризму. І це не тільки висновок Віталій Кличка, оприлюднений ним в німецьких медіа. Це – прикра реальність. Після узурпації та, — скажу відверто, — свідомої дискредитації Верховної Ради як законодавчого органу, у якому мали б дискутуватися найнагальніші проблеми країни та ухвалюватися першочергові закони, — останнє слово тепер за президентом. Хоча… Один із публіцистів влучно назвав нинішню форму правління в Україні "офісно-президентською республікою", - і це, далебі, не перебільшення.

Другий. Характерною рисою автократії є граничне звуження кола осіб, наближених до "центру ухвалення рішень", надання їм статусу "священних корів", схожого до того, яким користується й лідер. Неугодні та незгодні стають жертвами власного розуму та язика, їх просто позбуваються, як ото Веніславського сьогодні. Найгірше: мотивацією для таких, з дозволу сказати, кадрових рішень є не доцільність чи невідповідність посаді, а примха, здавалося б, геть другорядної особи. Тут я не втомлююся повторювати висновок Кармен Посадас: "Оскільки вона (посередність. – Авт.) знає, що не може змусити себе любити, то вирішує змусити себе боятися — і для того, щоби зберегти свою позицію, оточує себе новою когортою інших сіряків, які служать їй преторіанською гвардією".

Третій. Попри публічні заяви про відмову від виборів на час воєнного стану, в Офісі президента живуть електоральними планами та рейтингами.

Безугла, — з точки зору політтехнологів Банкової, — топить рейтинг Залужного, який, до слова, не є політиком і жодного бажання взятися за це ремесло досі не висловлював. Побіжно вістря її несуразної критики, — інакше, як образливою її не назвеш, — націлене й на Петра Порошенка. П’ятий президент, на диво, досі залишається "нічним жахом" для свого наступника.

Читайте також: Личина й обставини. Зеленський станцював на граблях Порошенка

Четвертий. Серед електоральної гарячки Банкова невтомно плодить майбутніх технічних кандидатів. Після того, як позаштатний радник глави ОПУ Олексій Арестович вирушив у "самостійне плавання", йому хутко знайшли заміну – Мар’яну Безуглу, навіть не подбавши про рівень інтелекту та креативності "дублерки". І цілком ймовірно, що невдовзі скандальна та гостроязика нардепка також заявить про президентські амбіції, аби спробувати відкусити шматок електорального пирога. Чому б, до прикладу, не націлитися на симпатиків Юлії Володимирівни…

Висновків наразі не буде, оскільки, я переконаний, кейс Безуглої матиме продовження. Спроби осідлати хвилю, сіючи ненависть та розбрат, на жаль, типові для сучасної політики. Хоча про небезпеку таких практик попереджали ще у незапам’ятні часи. Індійський цар Ашока (III ст. до н.е.): "Ніколи в цьому світі ненависть не припиняється ненавистю, але відсутністю ненависті припиняється вона". Додам, що цей чоловік знався на священних коровах...

Спеціально для Еспресо

Про автораІгор Гулик, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
вибори
політика
скандал
Володимир Зеленський
Слуга народу
Валерій Залужний
Читайте також:
Ольга Біщук
6 грудня, 2023 середа
"Не треба хапати людей на вулиці": військовослужбовиця ЗСУ Біщук назвала проблеми поточного стану мобілізації
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
6 грудня, 2023 середа
"Піхоту можна замінити лише піхотою, а це мобілізація, бо люди виходять зі строю", - полковник запасу Якубець
обстріл, ППО
7 грудня, 2023 четвер
Українська ППО вночі знищила 15 із 18 "Шахедів"
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 39.75
    Продаж 40.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
7 грудня
20:31
ЗСУ за добу відбили 56 ворожих атак на усіх напрямках фронту, - Генштаб
20:24
Віталій Буяльський, Динамо - Металіст 1925
УПЛ: "Динамо" здобуло третю поспіль перемогу під керівництвом Шовковського
20:05
Пашинян та Алієв
Пашинян та Алієв оприлюднили спільну заяву: домовились про обмін полонених і встановлення довіри
20:02
Шмигаль
Уряд виділив майже 800 млн грн на техніку для розмінування та фортифікацій
19:44
санкції проти Ірану
США ввели санкції проти мережі, яка фінансувала проксі Ірану в Ємені
19:32
Swisscom додав телеканал Еспресо до своєї телевізійної пропозиції
Найбільший провайдер Швейцарії розпочав трансляцію телеканалу Еспресо
19:23
Стівен Кінг
"Путін їх любить": Стівен Кінг засудив республіканців через блокування допомоги Україні
19:14
Вибухівки вистачить для знищення усього Чорноморського флоту РФ: журналіст The Times відвідав секретну базу українських морських безпілотників
19:00
Ніколас Мадуро
"РФ, безумовно, стоїть за підтримкою Мадуро": МЗС України про конфлікт Венесуели з Гаяною
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 652-го дня війни: втрати окупантів на Авдіївському напрямку сягають 15 тисяч, а Україна отримає від США комплекси протидії безпілотникам Vampire
18:52
Голова Національної поліції України Ігор Клименко
Поліцейські та металошукачі: у МВС заявили про початок формування безпечного освітнього середовища
18:17
ЗРК Stormer
ЗРК Stormer: британські невидимки із супершвидкими ракетами, які масово знищують російські безпілотники
18:15
Олексій Сальніков
ВРП звільнила з посади голову Державної судової адміністрації Сальнікова
18:10
збита ракета, Київ 9 травня
Росія обстріляла ТЕС поблизу фронту: два блоки не працюють
18:02
електроенергія
В енергосистемі виник дефіцит потужності: українців закликали зменшити споживання електроенергії
18:01
OPINION
Олексій Панич
Як Москві не вдалося зробити іновірців "православними"
17:53
Реджеп Тайїп Ердоган
Перший візит Ердогана за шість років: Греція і Туреччина підписали декларацію про добросусідство
17:50
Ексклюзив
Федір Веніславський
ОП потрібна у Раді людина, яка не критикуватиме акції проти військового керівництва, - політолог Рейтерович про звільнення Веніславського
17:47
Ексклюзив
ЗРК Бук-М1
FrankenSAM - це революція ППО: у Defense Express розповіли про технології, які передає США Україні
17:37
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський вперше летить до Латинської Америки: він відвідає інавгурацію Хав'єра Мілея, - ЗМІ
17:28
Новини Києва, Віталій Кличко війна з Росією
У Києві ще 13 квартир передали українським військовим
16:55
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
У полоні РФ перебуває 28 тис. цивільних українців, - Лубінець
16:51
Шон Пен і команда фільму "Війна очима тварин"
Зірка Голлівуду Шон Пен зіграв у фільмі українського режисера Слабошпицького
16:50
Президент Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігес
Можлива анексія частини Гаяни: Бразилія розгорне війська на кордоні з Венесуелою
16:40
Ексклюзив
Джо Байден
У США знайдуть компроміс: є шанс, що допомога буде прийнята до Різдва, - експерт Краєв
16:40
Ексклюзив
окупанти
Окупанти стягують танки: Андрющенко припустив, де росіяни планують розпочати новий наступ
16:06
OPINION
Петро Шуклінов
Паритет у паузі — це війна на виснаження
16:00
Peach Fuzz pantone
Pantone обрав головний колір 2024 року
15:41
депутат Херсонської облради Хлань
Росіяни оголосили "евакуацію" з Нової Каховки, - Хлань
15:40
Володимир Зеленський
Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти 185 фізичних та 181 юридичної особи
15:32
OPINION
Микола Княжицький
Українська влада вчиться на помилках. І це важливо
15:28
Ексклюзив
Авдіївка
Біля Авдіївки ворог почав використовувати усю наявну техніку, - офіцер ЗСУ Цехоцький
15:15
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_0612
Треба ще протриматися півтора тижня, а далі інтенсивність боїв знизиться: військовий аналітик Гетьман про ситуацію навколо Авдіївки
15:08
поліція ілюстративне
На Київщині неповнолітні побили 12-річну дівчину та зняли це на відео: розпочато розслідування
15:01
Огляд
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Два місяці війни в Ізраїлі: від засудження дій ХАМАСу до співчуття палестинцям
14:53
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:36
Оновлено
Федір Веніславський
Зеленський зняв Веніславського з посади в.о. представника президента в парламенті
14:30
відновлений міст на Житомирщині
Ініціатива UNITED24: на Житомирщині відновили міст, який з'єднує 7 населених пунктів
14:29
Віктор Медведчук
У Сербії зареєстрували філію руху Медведчука "Другая Украина", – "Схеми"
14:14
Крим
У Крим з 2014 року незаконно переїхали 800 тис. росіян, - Гельсінська спілка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV