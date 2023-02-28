Маск знову повернувся на перший рядок багатіїв світу, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Маск обігнав президента групи компаній LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, статки якого налічують $185,3 млрд.

Відзначимо, що активи Маска збільшилися завдяки зростанню цін на акції компанії Tesla, що належить йому, майже на 70%. Збільшення попиту на електромобілі компанії після зниження цін на них також сприяло зростанню статків мільярдера.