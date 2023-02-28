Маск знову повернувся на перший рядок багатіїв світу, - Bloomberg
Ілон Маск повернувся на перший рядок найбагатших людей планети – його статки оцінюються в $187,1 млрд
Про це повідомляє Bloomberg.
Маск обігнав президента групи компаній LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, статки якого налічують $185,3 млрд.
Відзначимо, що активи Маска збільшилися завдяки зростанню цін на акції компанії Tesla, що належить йому, майже на 70%. Збільшення попиту на електромобілі компанії після зниження цін на них також сприяло зростанню статків мільярдера.
- Нагадаємо у кінці минулого року Маск втратив перше місце у списку найбагатших людей світу, поступившись Бернар Арно.
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