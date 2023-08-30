"Маскують свої можливості": Згурець назвав важливу деталь щодо ракет, якими 30 серпня атакували Україну

Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів в етері Еспресо.

"Що цікавого по сьогоднішній ракетній атаці? Всі крилаті ракети було збито, але, що цікаво, - мав розмову з фахівцями. Вони роздивлялись уламки - росіяни почали маскувати дату виготовлення крилатих ракет. Раніше ми чітко визначали, коли вони виготовлені, бо є певна нумерація", - сказав він.

Згурець наголосив, що раніше ми знали, що ці ракети запускаються з коліс - вони виготовляються і використовуються для терористичних ударів по Україні.

"На уламках кількох ракет, які були збиті сьогодні значиться, що вони виготовлені умовно у восьмому кварталі минулого року. Це є підтвердженням, що росіяни почали міняти нумерацію ракет і створювати складнощі з визначенням дати виготовлення цих зразків. Думаю, вони маскують свої можливості. Це маленька деталь, пов'язана із сьогоднішньою атакою", - підсумував експерт.

Атака на Україну у ніч на 30 серпня: деталі

Російські окупанти запустили ударні БПЛА та крилаті ракети для обстрілу України. Унаслідок падіння уламків у Києві дві людини загинули, ще три отримали ушкодження. У Житомирській області пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Більше про атаку читайте тут.

У ніч з 29 на 30 серпня українські сили ППО знищили у небі над Україною 43 повітряні цілі: 28 крилатих ракет та 15 ударних БПЛА. Всього було випущено 44 цілі.