Масштабна ДТП на Рівненщині: кількість загиблих зросла до 26

Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції Рівненської області.



Станом на ранок 4 травня відомо, що водій автомобіля "Mercedes-Benz Vito", який спричинив ДТП, здійснював маневр обгону іншого ТЗ, виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся із бензовозом. При цьому особу загиблого кермувальника мікроавтобуса поки встановити не змогли.







Загалом на момент ДТП у салоні автобуса "Setra" перебувало 34 пасажири та один водій. Іще один пасажир мав сідати у м. Броди, а другий водій — у Львові. Прямував транспортний засіб до Польщі.



"Всього у ДТП загинуло 26 осіб: 24 пасажири та двоє водіїв (мікроавтобуса та автобуса). Травмувалося 12 осіб: 11 – пасажирів автобуса та водій бензовозу. Усі пасажири — віком від 17 до 69 років. Наймолодшому 12 травня мало виповнитися 18 років. Всі учасники ДТП із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей", - розповіли у поліції.







Правоохоронці, рятувальники, судові експерти СМЕ та НДЕКЦ зараз завершують огляд місця події та ідентифіковують загиблих. Анкетні дані трьох осіб наразі не встановлені.



Крім того, на місці події відбувається зачистка дорожнього покриття. Рух на цій ділянці повністю відновили.



Фото: поліція Рівненської області

Увечері 3 травня неподалік села Ситне, що на Рівненщині, зіткнулись автобус із пасажирами, легковик та бензовоз. Повідомлялося про щонайменше 16 загиблих.