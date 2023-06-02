Матчі останнього туру УПЛ транслюватимуть у 10 країнах світу
Setanta Sports покаже матчі фінального туру УПЛ в 10 країнах світу
Про це повідомляє офіційний сайт Setanta Sports.
Матчі УПЛ, окрім українських глядачів, зможуть переглянути фанати з Грузії, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Молдови, Литви, Латвії та Естонії.
"Ми покажемо неймовірну розв’язку УПЛ в 10 країнах. На нашу думку, український чемпіонат заслуговує на більшу увагу і таке покриття має стати повсякденною реальністю для ліги. В глобальному сенсі, вихід на міжнародний ринок для УПЛ має стати поштовхом для подальшого розвитку. І ми щиро бажаємо лізі, щоб з кожним роком кількість країн, де можна подивитися УПЛ – зростала", – сказав СЕО Setanta Sports Гіоргі Пруїдзе.
Всі матчі 30-го туру УПЛ будуть зіграні у неділю, 4 червня, і розпочнуться о 15:00.
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