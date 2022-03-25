Maxar показала фото російського затонулого корабля в Бердянську
Американська компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки знищеного в порту окупованого Бердянська російського десантного корабля "Саратов"
Фото компанія показала у Twitter, передає Еспресо. TV.
"Супутникове фото українського портового міста Бердянськ від 25 березня, на якому видно згорілий і частково затоплений російський десантний корабель класу "Алігатор". Вогонь і дим видно поблизу та поруч із резервуарами для зберігання палива", - підписла фото у Maxar Technologies.
- Нагадаємо, в результаті нанесення удару по окупованому порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель “Саратов”.
- ЗСУ повідомили про знищення в порту Бердянська великого десантного корабля росіян "Орск".
- ДПСУ подякувала російському пропагандисту за сюжет про корабель окупантів у порту Бердянська.
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