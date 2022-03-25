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В результаті нанесення удару по окупованому порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель “Саратов”, - Генштаб

25 березня, 2022 п'ятниця
01:13
війна з Росією Саратов

У Генштабі ЗСУ заявили, що українці в результаті нанесення удару по окупованому порту Бердянськ, знищили великий десантний корабель “Саратов”, а не "Орськ", як повідомлялось раніше

Оперативну інформацію Генштаб поширив у Facebook.

"В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході нанесення удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель “Саратов”. Великі десантні кораблі “Цезарь Куников” та “Новочеркаськ” отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника", - наголосили в ЗСУ.

Ймовірно, що агресор намагатиметься вчергове відновити наступальні дії у напрямку на міста Бровари та Бориспіль з метою блокування столиці України, міста Києва, зі східного напрямку.

"Завдання окупантів щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення міста Київ та встановлення контролю над лівобережною частиною України - не виконані. Противнику вдалось частково досягти успіху в Донецькому операційному районі, щодо продовження тимчасового утримання сухопутного коридору між Ростовською областю та ТОТ АР Крим. Ворог продовжує поповнення втрат, здійснюючи заходи підготовки та переміщення резервних підрозділів збройних сил РФ", - повідомили в Генштабі.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. 

На Поліському напрямку ворог визначеним угрупуванням наступальних дій не проводив, продовжив нанесення артилерійських та авіаційних ударів, намагається відновити положення своїх сил в районах міст Києва та Макарова. 

На Сіверському напрямку противник силами визначених підрозділів намагається зосередити сили і засоби для відновлення наступальних дій. Здійснює невдалі спроби блокування Чернігова.

На Броварському напрямку перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій. 

На Слобожанському напрямку противник здійснює блокування міст Суми та Харків. Завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагається поновити наступальні дії в районі міста Ізюм, несе втрати. Відзначається виведення окремих підрозділів окупаційних військ, що діють у зазначеному районі, на територію РФ у зв’язку з втратами більше ніж 50 відсотків особового складу.

На Донецькому напрямку противник утримує займані рубежі. Основні зусилля зосереджує на захопленні міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь, успіху не має.

На Запорізькому напрямку силами до п’яти БТГр перейшов до оборони.

На Південнобузькому напрямку противник силами угруповання займає встановлені рубежі оборони, намагається здійснювати заходи з відновлення боєздатності підрозділів та поповнення запісів.


 

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Бердянськ
порти
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війна
Генштаб ЗСУ
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