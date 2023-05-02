Майк Тайсон розповів, кого вважає "новим обличчям" боксу
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон назвав американця Джервонту Девіса "новим обличчям" боксу
Про це повідомляє BoxingScrene.
За словами Майка Тайсона, він погоджується зі словами Джервонти Девіса, який назвав себе "новим обличчям" боксу після перемоги наді іншим американцем - Раяном Гарсією - у бою за звання "регулярного" чемпіона світу в легкій вазі (до 61, 2 кг).
"Він має рацію. Він "нове обличчя" боксу. Але це тому, що Гарсія зробив свою частину роботи — привабив увагу вболівальників до цього бою. Адже саме він зібрав весь цей натовп на арені та біля телевізорів. Я вірю, що тепер фани Гарсії стануть фанами Девіса", - сказав Тайсон.
На його думку, Джервонта Девіс має гарні шанси, аби залишатися впродовж усієї кар'єри непереможним, але два інших боксери легкої ваги зі США - абсолютний чемпіон світу Девін Хейні та Шакур Стівенсовн - складають для нього неабияку загрозу.
"Не виключено, що він залишиться непереможним. Але якщо у твоєму дивізіоні є такі бійці, як Девін Хейні та Шакур Стівенсон... Вони несуть загрозу для Джервонти", - вважає Тайсон.
- 6 березня Майк Тайсон назвав Девіда Бенавідеса найнебезпечнішим боксером сучасності, а пізніше заявив, що британець Тайсон Ф'юрі є найкращим бійцем світу.
- 23 квітня Джервонта Девіс нокаутував Раяна Гарсію та захистив титул "регулярного" чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA.
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