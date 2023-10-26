Майор запасу НГУ Гетьман спрогнозував, коли РФ почне масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України
Коли буде більш-менш прохолодно, окупанти, ймовірно, намагатимуться завдавати масованих атак по енергетичній інфраструктурі України
Про це розповів майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в етері телеканалу "Еспресо".
За його словами, від останнього обстрілу, який відбувся 2 жовтня, пройшло відносно багато часу. Це означає, що вони накопичують сили і такі удари будуть.
"В минулому році окупанти це почали робити в районах 30 жовтня. Тобто цілком можливо, що вони готуються до якихось дат. Але швидше за все, вони готуються, дивлячись на прогнози погоди. Коли буде більш менш прохолодно, вони можуть пробувати атакувати", - зазначив Гетьман.
Останньою атакою на Хмельниччину, окупанти мабуть хотіли натякнути, що можуть атакувати АЕС.
"Невпевнений що це була атака безпосередньо на АЕС. Але ймовірно це натяк для того, щоб підвищити ставки, щоб можна було щось вимагати від нас та наших партнерів. Головне для них це ядерний шантаж або застосування ядерної зброї, вони це постійно кажуть", - повідомив майор запасу НГУ.
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Терористи застосували 11 ударних "шахедів". ППО знищила усі дрони-камікадзе. Внаслідок падіння уламків, на жаль, є поранені серед цивільного населення. У містах Славута та Нетішин Хмельницької області пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, 2 навчальні заклади, 2 пожежно-рятувальні частини, будівля відділу поліції та інша цивільна інфраструктура.
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що мішенню для російських дронів під час нічної атаки 25 жовтня, найімовірніше, була Хмельницька АЕС.
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Військовий експерт, ексречник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів, що наслідки удару по Хмельниччині спричинені не уламками дронів.
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