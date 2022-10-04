Про це Євген Нищук розповів в інтервʼю "Цензор.Нет".

На початку війни Нищук займався аеророзвідкою на Київщині. Він розповів, з якими жахливими історіями цивільних зіткнувся там.

"Дівчата біжать. Ми їх забираємо, бо йде обстріл, в тому числі і снайперський. Вони падають на коліна – не від втоми, а від того, що вже перебігли небезпечну зону – і в них не поцілили. Ми питаємо їх, звідки вони, що з ними сталося. "Не питайте, - відповідає одна. - Мою подругу вбили". "А мою знайому зґвалтували…" - каже друга… Коли ми в перші ж дні після звільнення Київщини поїхали по селах та містечках, розмовляли з людьми, які пережили ті жахи в Бучі, Бородянці, Катюжанці, Макарові… Бачили приміщення, де знущалися з людей… Це просто немислимо, як таке може бути у ХХІ столітті", - поділився актор театру.

Він вважає, що на Півдні окупанти роблять те саме, адже звіріють, бачачи, що "в них нічого не виходить".

"У перші ж дні в Бородянці і в інших містечках вони дивилися, як люди їх приймають, як ставляться до їхньої появи. І коли згодом відчули несприйняття, побачили, що ніхто не приносить їм хліб-сіль, що почався партизанський рух і помста, що люди в будь-який спосіб демонструють: тут їх не чекали, нікого не потрібно визволяти, ми незалежна самодостатня країна, незалежно від того, хто якою мовою розмовляє і до якої церкви ходить. Це їх доводить до сказу", - розповів Нищук.

Він додав, що навіть знає про факти катувань на Херсонщині.

"Маю сигнали від людей, які на окупованих територіях: вони зазнають великих катувань, переслідувань. Вороги роблять це без розбору, бо бачать, що ситуація на Херсонщині наближається до тієї, яка була на Київщині. Рано чи пізно, але ворог відійде. І що він залишить по собі… Треба бути психологічно готовим до цього. Тому що, боюся, ми знову побачимо факти вбивств, звірств, ґвалтувань, катувань і всього іншого. Як зараз бачимо на визволеній від окупантів Харківщині у Ізюмі, Балаклії", - поділився воїн.

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