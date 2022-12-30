Майже 60% опитаних у Дії українців хочуть святкувати Різдво 25 грудня

Про це поінформував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Завершили опитування про дату святкування Різдва. Воно стало одним із наймасовіших. Маємо понад 1,5 млн голосів за тиждень. Потужний результат", - написав він.

Зазначається, що найбільша кількість респондентів віддає перевагу святкуванню Різдва 25 грудня - 903 тис. опитаних. Ще 390 тис. українців висловилися за дату 7 січня. 192 тис. людей хотіли б святкувати в обидві дати.

Нагадаємо, заступник начальника служби військового капеланства ЗСУ Костянтин Холодов заявив в ефірі Еспресо, що Україна протягом кількох років має перейти на церковний календар за новим стилем та святкувати Різдво 25 грудня.

Тарас Возняк, культуролог та публіцист опублікував матеріал "Ви досі певні, що Різдво 25 грудня лише католицьке?".

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.