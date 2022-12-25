Впродовж кількох років люди мають звикнути святкувати Різдво 25 грудня, - військовий капелан
Україна протягом кількох років має перейти на церковний календар за новим стилем та святкувати Різдво 25 грудня
Про це в ефірі Еспресо заявив заступник начальника служби військового капеланства ЗСУ Костянтин Холодов.
"Я скажу, як військовий капелан і колись парафіяльний священник. Перехід до святкування 25 грудня треба робити поступово. У моєму селі я сьогодні служив різдвяну літургію, з різдвяними символами, ми співали колядки одне одному і вітали одне одного словами "Христос народився", - сказав він.
За словами Холодова, 7 січня буде така служба.
"Я думаю, що це буде поступово і впродовж кількох років люди мають звикнути, що 25 грудня. Ми перейдемо на новий стиль і 25 грудня будемо святкувати Різдво Христове", - підсумував капелан.
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