"Не бійтеся радіти, коли хочеться плакати": предстоятель УГКЦ звернувся до тих, хто святкує Різдво 25 грудня

Про це розповідає офіційний сайт греко-католитків.

"Напередодні Різдва було так багато дискусій у суспільстві про те, чи личить святкувати Різдво, чи можна радіти в час війни? Ба більше, дискусії довкола церковного календаря призвели до того, що багато хто замість Різдва сьогодні святкує "Christmas", Різдво без Бога, можливо, відповідаючи на якісь комерційні потреби чи під гаслом "Геть від Москви", - зазначив предстоятель УГКЦ під час свого звернення у римо-католицькому храмі Святого-Олександра у Києві.

"Нема Різдва без Бога! Ми всіх запрошуємо на справжнє Різдво Христове. Саме новонароджений Спаситель є змістом і сенсом різдвяної радості", - наголосив Святослав.



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При цьому він запевнив, що не тільки можна, а й треба в Україні "радіти на Різдво".

На його переконання, лише той народ непереможний, "який вміє стати на коліна перед ніжністю Божої любові, яка сьогодні нам відкривається в новонародженому божественному дитяті".



"Бо ця радість походить не від землі, а з неба", - сказав керівник УГКЦ.



"Не бійтеся радіти, навіть коли хочеться плакати", - заявив Святослав.



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"Лише той воїн може перемогти ворога, який вміє стати на коліна перед Богом. Йому подається до рук сила добра і світла, яка проганяє темряву гріха і смерті", - додав Святослав.

"Прийміть радість, яка сьогодні спочиває на руках пречистої Діви Марії, і поділіться нею. Нехай вона стане радістю всього нашого народу. Вітаючи вас із цим святом, від імені нашої УГКЦ бажаю вам добра, гаразду, сили, радості, Божого благословення в цьому новому році", - побажав архиєрей.

,"Нехай новий рік принесе нам перемогу, мир, бо ми знаємо, що Христос, який є світлом, дорогою, правдою і життям, є і нашим миром. Веселих свят Різдва Христового, веселої коляди, небесного благословення вам, вашим родинам, усій нашій незламній Україні", - підсумував очільник Української греко-католицької церкви.

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