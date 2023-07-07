Майже по всій лінії фронту росіяни намагаються наступати та контратакувати, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко розповів, що майже по всій лінії фронту російські окупаційні війська намагаються відповідати на дії ЗСУ контратаками
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Ми маємо розуміти, що успіхи нашої армії це добре, проте маємо враховувати і їх стратегічні розмахи. Наші Сили оборони роблять все можливе й не тільки, щоб звільнити окуповані Росією території. ЗСУ проводять планомірну роботу над тим, щоб унеможливити подальше просування росіян на Донеччині й інших напрямках", - розповів Костенко.
Полковник СБУ наголосив, що росіяни намагаються контратакувати майже по всій лінії фронту
"Щоб ми там не говорили про наший контрнаступ та активні бойові дії, росіяни намагаються теж наступати. Вони намагаються наступати на Донеччині й інших напрямках. Єдине виключення - Бахмутський напрямок, на якому ми ведемо активні бойові дії. На інших напрямках росіяни контратакують та намагаються наступати. Що стосується окремих напрямків, то на Запорізькому напрямку ми прямому сенсі просто вигризаємо позиції. Кожні 100-200 метрів дають вкрай важко через суцільне мінування території", - додав він.
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