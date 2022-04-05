Майже повна торговельна ізоляція РФ, - міністр інфраструктури про нові санкції ЄС
Новий пакет санкцій Євросоюзу блокує більшість шляхів для торгівлі Росії з світом
Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, передає Радіо Свобода.
"Ці рішення означають майже повну торговельну ізоляцію окупанта, який, попри антилюдські дії в Україні, все ще міг працювати на європейських ринках. Тепер цього не буде, адже автомобільні, морські та авіаційні шляхи закриті. Вже у короткостроковій перспективі ми зможемо спостерігати масштабний негативний вплив нових санкцій на економіку як Росії, так і Білорусі", - прокоментував Кубраков.
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Він подякував своєму відомству та колегам-міністрам із країн Європейського Союзу, які "дотискали ці санкції на своєму рівні".
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