Майже повна торговельна ізоляція РФ, - міністр інфраструктури про нові санкції ЄС

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, передає Радіо Свобода.

"Ці рішення означають майже повну торговельну ізоляцію окупанта, який, попри антилюдські дії в Україні, все ще міг працювати на європейських ринках. Тепер цього не буде, адже автомобільні, морські та авіаційні шляхи закриті. Вже у короткостроковій перспективі ми зможемо спостерігати масштабний негативний вплив нових санкцій на економіку як Росії, так і Білорусі", - прокоментував Кубраков.

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Він подякував своєму відомству та колегам-міністрам із країн Європейського Союзу, які "дотискали ці санкції на своєму рівні".