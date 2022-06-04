Майже вся 35-та армія РФ була знищена в Ізюмі через некомпетентність російських командирів – ISW

Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW).

Російські командири не забезпечили необхідним обладнанням підрозділи, які воюють у лісистій місцевості, і не відремонтували вчасно російську важку артилерію. Також рашисти не мали ефективного зв’язку з командними центрами і покладалися на месенджери через брак зашифрованих телефонів. Саме відсутність зв'язку між російськими підрозділами та командуванням дозволила українським військам завдавати удари по передових позиціях Росії. В боях відмовилися брати участь вагнерівці, що завадило просуванню на Ізюмській осі. 35-а загальновійськова армія була біля Ізюма фактично знищена.

"Ще однією проблемою окупантів є жахлива ​​медична допомога. Російські мілітарні блогери критикують міноборони Росії за те, що вони не підготували медичне обладнання та польові госпіталі для поранених військовослужбовців. Загарбники не забезпечують фронтові війська пов’язками високого тиску та іншими засобами, необхідними для своєчасного лікування поранень кінцівок. Протерміновані та недостатньо укомплектовані російські аптечки не можуть конкурувати з високоякісними поставками для ЗСУ. Тим паче, що росіяни не мають підтримки волонтерів, на відміну від українських захисників. Відтак російські медики через відсутність медичного обладнання проводять велику кількість ампутацій кінцівок", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ на південному напрямку знищили 19 рашистів, гаубицю "Мста-Б", 3 самохідних гармати "Гіацинт-С" та склад боєприпасів.

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