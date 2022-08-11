Про це йдеться на офіційній сторінці McDonald’s в Україні.

Українські ресторани мережі швидкого харчування McDonald’s відкриватимуся поетапно. Найпершими відновлять роботу заклади у Києві та в західних областях.

"Після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу. Протягом кількох наступних місяців ми з партнерами будемо займатися відновленням ланцюгів постачання продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників у робоче середовище, а також впровадженням розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки наших людей і клієнтів", - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі пишуть, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія продовжила виплачувати зарплати понад 10 тис. співробітникам.

"Підтримка наших людей в Україні продовжує залишатися для нас пріоритетом номер один. Ми багато спілкувалися з нашими працівниками, які висловили велике бажання повернутися до роботи та побачити, як наші ресторани в Україні знову відкриються, де це можна зробити безпечно та відповідально. В останні місяці віра в те, що це додасть невелике, але важливе відчуття нормальності, зміцнилася. А українські посадовці зазначали, що підприємства, які відновлять роботу, підтримають місцеву економіку та український народ", - додають в повідомленні.

Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що повернення McDonald’s на український ринок додасть нові робочі місця та підтримає бюджет країни внаслідок податків.

"Ми вели довгі переговори і переконували McDonald‘s відновити роботу в Україні. Я вдячний керівництву компанії за ухвалене рішення. І окрема подяка усім, хто долучився до цієї адвокації у США та в Україні. Адже справа далеко не лише у бігмаках, за якими так скучили мільйони українців. Повернення великої американської компанії — це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни. Це робочі місця та податки до українського бюджету, виживання нашої економіки в часи російської агресії. Це, зрештою, частина відновлення України", - написав Кулеба.

Нині точної дати відкриття перших закладів не повідомляють.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що ресторани McDonald’s в Україні могли почати відкривати із серпня. Це залежало від узгодження питань безпеки. Під час повітряних тривог McDonald’s працювати не буде. Зі 107 ресторанів McDonald’s в Україні постраждали 9. Їх планують ремонтувати.

19 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав, що український уряд співпрацює з керівництвом McDonald’s над тим, щоб відновити роботу ресторанів в Україні.

Невідомі у Пензі розбили вікна місцевого "Макдональдса" та розмалювали двері символікою російських окупантів.

12 червня у Росії на зміну McDonald's відкрили мережу ресторанів швидкого харчування "Вкусно и точка".

19 травня McDonald’s уклав угоду про продаж​ своїх російських​ активів ​партнеру-​франчайзі мережі – ​російському ​бізнесмену Олександру Говору.

8 березня McDonald’s тимчасово закрив усі свої 850 закладів у Росії.

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