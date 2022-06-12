Медведчука можуть обміняти на "засуджених" в ОРДО до смертної кари британців, - Sunday Express
Україна розглядає можливість обміну підозрюваного у держзраді лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука на британських добровольців, яких у ОРДО "засудили" до страти
Про це повідомляє Sunday Express.
За інформацією видання, у Києві не виключають обміну "засуджених" у "ДНР" до страти британців Шона Піннера та Ейдена Асліна на Віктора Медведчука.
"Питання цих людей обговорювалося цього тижня з міністром закордонних справ Ліз Трасс. Ми співпрацюємо, хочемо висловити подяку Великій Британії" та обов'язково розглянемо обмін на Медведчука", - сказало джерело Sunday Express.
Водночас у британському виданні констатували, що всі його співрозмовники в українських урядових колах загалом оцінили перспективу подібного обміну скептично.
- 9 червня терористи "ДНР" "засудили" до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ, – Ейдена Асліна, Шона Піннера, а також підданого Марокко Саадуна Брагіма. У Британії заявили, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.
- 10 червня державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ.
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