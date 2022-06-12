Про це повідомляє Sunday Express.

За інформацією видання, у Києві не виключають обміну "засуджених" у "ДНР" до страти британців Шона Піннера та Ейдена Асліна на Віктора Медведчука.

"Питання цих людей обговорювалося цього тижня з міністром закордонних справ Ліз Трасс. Ми співпрацюємо, хочемо висловити подяку Великій Британії" та обов'язково розглянемо обмін на Медведчука", - сказало джерело Sunday Express.

Водночас у британському виданні констатували, що всі його співрозмовники в українських урядових колах загалом оцінили перспективу подібного обміну скептично.

9 червня терористи "ДНР" "засудили" до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ, – Ейдена Асліна, Шона Піннера, а також підданого Марокко Саадуна Брагіма. У Британії заявили, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.

10 червня державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb