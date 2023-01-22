Медведєв після Рамштайну заговорив про "затяжний конфлікт, в якому РФ буде дуже непросто"
Заступник секретаря радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що через постачання Україні важкого озброєння, Росії треба готуватися до затяжної війни, в якій доведеться непросто
Про це Медведєв написав у telegram.
"Зустріч у Рамштайні та виділення важких видів озброєння Києву не залишають сумнівів у тому, що наші вороги неодмінно довго намагатимуться вимотати нас, а краще знищити. І зброї у них достатньо. Якщо треба, почнуть робити нову. Тому не треба ілюзій. Які із цього висновки? Буде дуже непросто", - написав Медведєв.
Він висловив сподівання, що у світі складеться новий альянс, який протидіятиме США та їхнім союзникам, після чого Вашингтон, нібито відмовиться від підтримки України та Європи.
"У разі затяжного конфлікту в якийсь момент складеться новий військовий альянс із тих країн, яких дістали американці. Так завжди відбувалося, історія людства під час тривалих воєн. І тоді Штати остаточно кинуть стару Європу та залишки "нещасних" українців, а світ знову прийде до стану рівноваги. Якщо, звичайно, не буде надто пізно", - пофантазував Медведєв.
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