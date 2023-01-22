Про це Медведєв написав у telegram.

"Зустріч у Рамштайні та виділення важких видів озброєння Києву не залишають сумнівів у тому, що наші вороги неодмінно довго намагатимуться вимотати нас, а краще знищити. І зброї у них достатньо. Якщо треба, почнуть робити нову. Тому не треба ілюзій. Які із цього висновки? Буде дуже непросто", - написав Медведєв.

Він висловив сподівання, що у світі складеться новий альянс, який протидіятиме США та їхнім союзникам, після чого Вашингтон, нібито відмовиться від підтримки України та Європи.

"У разі затяжного конфлікту в якийсь момент складеться новий військовий альянс із тих країн, яких дістали американці. Так завжди відбувалося, історія людства під час тривалих воєн. І тоді Штати остаточно кинуть стару Європу та залишки "нещасних" українців, а світ знову прийде до стану рівноваги. Якщо, звичайно, не буде надто пізно", - пофантазував Медведєв.

20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", відбулася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу".

22 січня голова державної думи РФ В'ячеслав Володін налякав країни НАТО "глобальною катастрофою" через постачання Україні наступального озброєння.

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