Медведєв закликав ЄС не зволікати із забороною віз для росіян
Соратник Путіна вважає, що заборона на в’їзд до Європи менше відвертатиме росіян від війни проти України
Про це заступник голови ради безпеки Росії, експрезидент РФ Дмитро Медведєв написав у Telegram.
Він звернувся до країн Європейського Союзу не затягувати з рішенням щодо візових обмежень для громадян Росії.
"До засідання глав МЗС ЄС з візової тематики. Європейські начальнички дістали своїм русофобським кудкудаканням про шенгенські візи громадянам нашої країни. Нехай швидше введуть повну заборону на їх видачу. Нарешті, всі остаточно переконаються в тому, як Європа ставиться до громадян Росії", – написав Медведєв.
На думку російського політика, заборонивши в’їзд росіянам, європейці "менше відвертатимуть" їх від ведення війни проти України.
- 28 серпня Медведєв опублікував карикатуру "Газ-батюшка" та налякав ЄС ціною на пальне наприкінці року.
- 27 серпня заступник голови радбезу РФ заявив, що умовами припинення війни є відмова України від вступу в НАТО та угода про гарантії безпеки для Росії.
- Раніше він висловив переконання, що через російську агресію Україну ніколи не приймуть до НАТО.
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