Медведєв закликав ЄС не зволікати із забороною віз для росіян

Про це заступник голови ради безпеки Росії, експрезидент РФ Дмитро Медведєв написав у Telegram.

Він звернувся до країн Європейського Союзу не затягувати з рішенням щодо візових обмежень для громадян Росії.

"До засідання глав МЗС ЄС з візової тематики. Європейські начальнички дістали своїм русофобським кудкудаканням про шенгенські візи громадянам нашої країни. Нехай швидше введуть повну заборону на їх видачу. Нарешті, всі остаточно переконаються в тому, як Європа ставиться до громадян Росії", – написав Медведєв.

На думку російського політика, заборонивши в’їзд росіянам, європейці "менше відвертатимуть" їх від ведення війни проти України.

28 серпня Медведєв опублікував карикатуру "Газ-батюшка" та налякав ЄС ціною на пальне наприкінці року.

27 серпня заступник голови радбезу РФ заявив, що умовами припинення війни є відмова України від вступу в НАТО та угода про гарантії безпеки для Росії.

Раніше він висловив переконання, що через російську агресію Україну ніколи не приймуть до НАТО.

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