Про це інформують росЗМІ.

За словами заступника голови ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, темпи відбору на службу в збройних сил Росії за контрактом у червні зросли до 1400 осіб на добу.

Як повідомляють пропагандисти за останній тиждень понад 10 тисяч осіб підписали контракт.

"Спроба збройного заколоту не змінила ставлення громадян до контрактної служби в зоні "спеціальної військової операції", - зазначив Медведєв.

За даними російського міністерства оборони, з 1 січня до 4 липня до збройних сил прийнято понад 185 тисяч осіб, з яких близько 109 тисяч перебувають у запасі та інші категорії громадян, які призиваються на службу за контрактом.

Останні новини про мобілізацію росіян

Генштаб 17 квітня повідомляв, що на Донеччину прибули 200 мобілізованих росіян для поповнення втрат у військовій силі.

18 червня керівниця "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник розповіла, що РФ порушує всі міжнародні конвенції, призиваючи жителів тимчасово окупованого Криму до армії, за уникнення призову кримчани отримують штрафи і тюремні терміни.

Інститут вивчення війни 20 червня писав, що у Росії тривають зусилля з поповнення рядів військових без оголошення мобілізації: ПВК Вагнера набирає геймерів, а міноборони відправляє на кордон з Україною курсантів.

4 липня влада Москви запропонувала забудовникам обмінювати співробітників-добровольців для відправлення на фронт на підряди від мерії.