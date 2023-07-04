Медведєв заявив, що з початку року армію РФ поповнили 185 тис. контрактників
З початку року з армією Росії понад 185 тисяч осіб підписали контракти, близько 109 тисяч у запасі
Про це інформують росЗМІ.
За словами заступника голови ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, темпи відбору на службу в збройних сил Росії за контрактом у червні зросли до 1400 осіб на добу.
Як повідомляють пропагандисти за останній тиждень понад 10 тисяч осіб підписали контракт.
"Спроба збройного заколоту не змінила ставлення громадян до контрактної служби в зоні "спеціальної військової операції", - зазначив Медведєв.
За даними російського міністерства оборони, з 1 січня до 4 липня до збройних сил прийнято понад 185 тисяч осіб, з яких близько 109 тисяч перебувають у запасі та інші категорії громадян, які призиваються на службу за контрактом.
Останні новини про мобілізацію росіян
Генштаб 17 квітня повідомляв, що на Донеччину прибули 200 мобілізованих росіян для поповнення втрат у військовій силі.
18 червня керівниця "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник розповіла, що РФ порушує всі міжнародні конвенції, призиваючи жителів тимчасово окупованого Криму до армії, за уникнення призову кримчани отримують штрафи і тюремні терміни.
Інститут вивчення війни 20 червня писав, що у Росії тривають зусилля з поповнення рядів військових без оголошення мобілізації: ПВК Вагнера набирає геймерів, а міноборони відправляє на кордон з Україною курсантів.
4 липня влада Москви запропонувала забудовникам обмінювати співробітників-добровольців для відправлення на фронт на підряди від мерії.
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