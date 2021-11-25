Мене цікавлять тільки вони, - Ф'юрі назвав двох боксерів, які достойні з ним битись

Про це повідомляє Boxingnews24.



За словами Ф'юрі, його не цікавлять Джо Джойс і Ділліан Уайт.



"Ні, я не зацікавлений в поєдинку з Джо Джойсом. Мене не цікавить Ділліан Уайт. Я кожен день кайфую від себе, ось і все. Я завжди говорив, що мене цікавлять тільки два бої - з Ентоні Джошуа і Олександром Усиком. Все інше мені нецікаво. Чи буду я битися в лютому, якщо не дістану Усика або Джошуа? Ось тоді ми і побачимо, чи не так? Зараз листопад, так що за кілька місяців багато чого може статися", - сказав Ф'юрі.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC.