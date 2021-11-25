Мене цікавлять тільки вони, - Ф'юрі назвав двох боксерів, які достойні з ним битись
Чемпіон світу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що на даний момент йому цікаві тільки бої проти Олександра Усика та Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Boxingnews24.
За словами Ф'юрі, його не цікавлять Джо Джойс і Ділліан Уайт.
"Ні, я не зацікавлений в поєдинку з Джо Джойсом. Мене не цікавить Ділліан Уайт. Я кожен день кайфую від себе, ось і все. Я завжди говорив, що мене цікавлять тільки два бої - з Ентоні Джошуа і Олександром Усиком. Все інше мені нецікаво. Чи буду я битися в лютому, якщо не дістану Усика або Джошуа? Ось тоді ми і побачимо, чи не так? Зараз листопад, так що за кілька місяців багато чого може статися", - сказав Ф'юрі.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC.
- Нагадаємо, 17 листопада Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести наступний поєдинок проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
- 24 листопада британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що дуже хоче провести наступний бій проти Олександра Усика.
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