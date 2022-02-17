Менеджер Ломаченка розкрив ключовий пункт угоди про бій з абсолютним чемпіоном світу

Про це він заявив у інтерв'ю The 3 Knockdown Rule.

За словами Клімаса, наразі тривають переговори між Ломаченком та абсолютним чемпіоном у легкій вазі (до 61,2 кг) Камбососом, але у нього є передчуття, що бій врешті відбудеться.

"Я маю гарне передчуття, що поєдинок Ломаченко - Камбосос відбудеться. Зараз ми обговорюємо контракт на два бої, зокрема, якщо Ломаченко переможе, то відбудеться реванш", - сказав Клімас.

Він додав, що поєдинок має відбутися у Австралії наприкінці травня - початку червня.

"Зараз складно говорити щось із приводу дати, але, найімовірніше, це буде кінець травня чи червень. Ми не просто готові поїхати до Австралії. Ми готові, щоб Ломаченко провів там тренувальний табір. Так ми зможемо гарантувати, що поєдинок відбудеться, бо кордони можуть закривати та відкривати. Припустимо, що бій відбудеться у травні. Тоді вже у березні Ломаченко почне готуватись до нього в Австралії", - розповів Клімас.

Джордж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та "франчайзинговим" поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Василь Ломаченко є володарем інтерконтинентального пояса WBO та колишнім чемпіоном WBC, WBO та WBA.



17 лютого стало відомо, що WBO призначила Василя Ломаченка обов'язковим претендентом на поєдинок проти Джорджа Камбососа.

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