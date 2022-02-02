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Головна Суспільство "Мені соромно. У стані шоку я наговорив багато дурниць": Трухін заявив про готовність скласти мандат, якщо "вимагатимуть команда і ситуація"

"Мені соромно. У стані шоку я наговорив багато дурниць": Трухін заявив про готовність скласти мандат, якщо "вимагатимуть команда і ситуація"

2 лютого, 2022 середа
21:13
Суспільство Олександр Трухін

Народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін, який причетний до ДТП, заявив, що готовий скласти мандат, якщо вимагатиме партія

Про це він заявив у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців і колег по фракції... Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата, і передбачав публічний резонанс, до якого призведе аварія незалежно від того, винен я чи ні. Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП. Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність", - наголосив Трухін.

За його словами, він "щиро шкодує, що він опинився в епіцентрі цього скандалу".

"Щодо моєї поведінки на місці аварії. Мені соромно. У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я не повторив би. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані", - зауважив нардеп.

Трухін каже, що його поведінці "навряд чи є виправдання".

"Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції та бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабара, не брав хабара, і дякувати Богові, в результаті аварії всі залишилися живі та здорові", - повідомив Трухін.

За його словами, протягом останніх п'яти місяців він повною мірою "співпрацював із правоохоронцями, проводив слідчі заходи, давав свідчення та надав співробітникам ДБР і Національної поліції всю інформацію".

"І якщо потрібно - готовий пройти це ще раз до завершення розслідування", - додав нардеп.

  • Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.
  • У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
  • Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
  • 1 лютого 2022 року журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії. На це голова фракції "Слуги Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував виключення нардепа Трухіна з фракції та партії.
  • 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа Трухіна з партії "Слуга Народу".
  • МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.


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Кримінал
ДТП
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скандал
нардеп
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Слуга народу
новини України
Олександр Трухін
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