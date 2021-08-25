Мер Борисполя назвав ім'я військового, якого вбили окупанти на День Незалежності
В зоні ООС 24 серпня загинув український військовий Олександр Аксьонов
Про це повідомив міський голова Борисполя Володимир Борисенко у Facebook.
"Сумна звістка зі Сходу. Загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було всього 38 років", - зазначив він.
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