Мер Борисполя назвав ім'я військового, якого вбили окупанти на День Незалежності

Про це повідомив міський голова Борисполя Володимир Борисенко у Facebook.

"Сумна звістка зі Сходу. Загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було всього 38 років", - зазначив він.



Читайте також: У День Незалежності на фронті росіяни вбили українського військового, ще двоє - поранені