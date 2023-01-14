Мер Мелітополя повідомив про гучний вибух місті

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Гучний ранок для рашистів у Мелітополі. Щойно (повідомлення опубліковано о 04:20 – ред.) у місті пролунав вибух, який чули мешканці центральної частини міста", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Федоров повідомляв, що у Мелітополі кількість росіян, кадирівців, бурят і осетинів більше ніж місцевих жителів, а колаборанти розповсюджують фейк, що після деокупації на всіх жителів Мелітополя чекає "судилище".

В іншій частині Запоріжжя, у Бердянську 13 січня в районі аеродрому пролунало кілька вибухів, спалахнула велика пожежа, також у місті підірвали автомобіль так званого глави окупаційної адміністрації району Олексія Кичигіна.

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