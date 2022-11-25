Мер окупованого Армянська заявив про спрацювання ППО в місті
Ранком 25 листопада "влада" Армянська повідомила про роботу ППО на тимчасово окупованому півострові
Про це написав у телеграм представник окупаційної влади, "мер" Армянська Василь Теліженко.
"Шановні мешканці міста Армянська! Прошу дотримуватися спокою, працює система ППО", - йдеться у його публікації.
Раніше російське провладне ЗМІ "РИА Новости" передавало розпорядження ставленика окупантів Сергія Аксьонова, що 22 листопада він продовжив дію жовтого рівня терористичної небезпеки в Криму.
- Нагадаємо, 22 листопада кореспондент Радіо Свобода повідомляв про вибухи в тимчасово окупованому Севастополі.Так званий губернатор Севастополя Развожаєв заявив, що Крим атакували безпілотники, на півострові працювали "чергові сили ППО".
- Днем пізніше ГУР МО інформувало, що російська армія активно готується до оборони тимчасово окупованого нею Криму, зокрема створює позиційні райони на півночі Джанкойського району.
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