Мер окупованого Армянська заявив про спрацювання ППО в місті

Про це написав у телеграм представник окупаційної влади, "мер" Армянська Василь Теліженко.

"Шановні мешканці міста Армянська! Прошу дотримуватися спокою, працює система ППО", - йдеться у його публікації.

Раніше російське провладне ЗМІ "РИА Новости" передавало розпорядження ставленика окупантів Сергія Аксьонова, що 22 листопада він продовжив дію жовтого рівня терористичної небезпеки в Криму.

Нагадаємо, 22 листопада кореспондент Радіо Свобода повідомляв про вибухи в тимчасово окупованому Севастополі.Так званий губернатор Севастополя Развожаєв заявив, що Крим атакували безпілотники, на півострові працювали "чергові сили ППО".

Днем пізніше ГУР МО інформувало, що російська армія активно готується до оборони тимчасово окупованого нею Криму, зокрема створює позиційні райони на півночі Джанкойського району.

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