Мер Рубіжного перестав виходити на зв'язок, призначено нового очільника міста
Мер міста Рубіжне, що у Луганській області, вже певний час не виходить на зв'язок. У зв'язку з цим було призначено нового керівника міста
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдай, передає Еспресо.TV.
"Призначив Романа Власенка - голову Сєвєродонецької РДА керувати Рубіжним. Діючий мер на зв‘язок не виходить", - написав він.
- Нагадаємо, через бойові дії у деяких місцях можливі перебої із мобільним зв’язком та інтернетом.
- Ураїнські оператори відключили зв'язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж.
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