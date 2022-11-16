Повідомлення про це розміщене на українській сторінці Європейської медична лабораторія "Сінево".

""Medicover прийняв рішення до кінця четвертого кварталу 2022 року покинути ринок Білорусі. Йдеться про мережу медичних лабораторій "Сінево Білорусь", – йдеться у повідомленні.

Medicover – європейський медичний холдинг, зі штаб-квартирою в Стокгольмі, Швеція. Діяльність холдингу зосереджена в галузі охорони здоров’я, зокрема, лабораторної діагностики. До складу холдингу входить мережа медичних лабораторій, що представлена в 10 країнах Європи: в Україні, Польщі, Німеччині тощо.

11 листопада стало відомо, що ресторани швидкого обслуговування компанії McDonald's покидають білоруський ринок.

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