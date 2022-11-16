Мережа лабораторій "Сінево" йде з Білорусі
Європейський медичний холдинг Medicover вирішив ще до кінця 2022 року закрити мережу лабораторій "Сінево Білорусь"
Повідомлення про це розміщене на українській сторінці Європейської медична лабораторія "Сінево".
""Medicover прийняв рішення до кінця четвертого кварталу 2022 року покинути ринок Білорусі. Йдеться про мережу медичних лабораторій "Сінево Білорусь", – йдеться у повідомленні.
Medicover – європейський медичний холдинг, зі штаб-квартирою в Стокгольмі, Швеція. Діяльність холдингу зосереджена в галузі охорони здоров’я, зокрема, лабораторної діагностики. До складу холдингу входить мережа медичних лабораторій, що представлена в 10 країнах Європи: в Україні, Польщі, Німеччині тощо.
- 11 листопада стало відомо, що ресторани швидкого обслуговування компанії McDonald's покидають білоруський ринок.
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