Меркель вдруге за тиждень поговорила з Лукашенком про мігрантів на кордоні Білорусі з ЄС

Про це повідомляє офіційний сайт канцлера Німеччини.



На сайті зазначається, що у розмові з Лукашенко голова німецького уряду підкреслила необхідність забезпечити гуманітарну допомогу та можливість повернення додому постраждалим на кордоні за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародної організації з міграції та Єврокомісії.



Пресслужба Лукашенко заявила, що сторони прийшли до розуміння щодо майбутніх кроків у вирішенні ситуації з мігрантами на кордонах та домовилися контактувати в майбутньому.

У понеділок 15 листопада Меркель і Лукашенко вперше у телефонній розмові обговорили надання гуманітарної допомоги біженцям.

ЄС готує нові санкції проти Білорусі, зокрема міністра закордонних справ Володимира Макея та авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.

Вдень 17 листопада прикордонна служба Польщі повідомила, що мігранти покидають КПП "Брузгі" у супроводі білоруських військових.