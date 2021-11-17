Меркель вдруге за тиждень поговорила з Лукашенком про мігрантів на кордоні Білорусі з ЄС
У середу, 17 листопада, Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила питання мігрантів у телефонній розмові з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко
Про це повідомляє офіційний сайт канцлера Німеччини.
На сайті зазначається, що у розмові з Лукашенко голова німецького уряду підкреслила необхідність забезпечити гуманітарну допомогу та можливість повернення додому постраждалим на кордоні за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародної організації з міграції та Єврокомісії.
Пресслужба Лукашенко заявила, що сторони прийшли до розуміння щодо майбутніх кроків у вирішенні ситуації з мігрантами на кордонах та домовилися контактувати в майбутньому.
- У понеділок 15 листопада Меркель і Лукашенко вперше у телефонній розмові обговорили надання гуманітарної допомоги біженцям.
- ЄС готує нові санкції проти Білорусі, зокрема міністра закордонних справ Володимира Макея та авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.
- Вдень 17 листопада прикордонна служба Польщі повідомила, що мігранти покидають КПП "Брузгі" у супроводі білоруських військових.
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